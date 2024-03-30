«Не из дешевых женщин»: Волочкова яростно ответила на слухи о романе с Иващенко

Что связывает двух знаменитостей на самом деле?

Балерина Анастасия Волочкова назвала недостойным своего внимания бывшего участника «Фабрики звезд» Георгия Иващенко. Так она отреагировала на слухи о романе с исполнителем и телеведущим, разлетевшиеся по СМИ с его легкой руки.

Мужчина младше бывшей примы Большого театра на 14 лет, но, как сообщают журналисты, покорен талантом, пленен, готов продвигать шоу танцовщицы, весь мир положить у ее ног и даже жениться. И уже якобы заваливает ее роскошными подарками.

На деле, по словам Волочковой, все гораздо прозаичнее. Неделю назад Иванченко пообещал отвести 48-летнюю балерину в ЗАГС.

Ухаживания начал изящно — преподнес звезде серьги с бриллиантами за 600 тысяч рублей и пригласил на ужин. Та в ответ позвала кавалера в гости.

И это, к слову, правда, но не совсем. В особняке знаменитости он появился — и снова не с пустыми руками, а с корзиной, в которой были огромная рыбина и лимоны.

«Настя — не из простых, доступных и дешевых женщин. Поэтому я не пожалел ни фантазии, ни эмоций, ни финансов. Мы долго и бурно обсуждали наше совместное будущее, как можно вывести на новый уровень шоу, куда Настя вложила больше 30 миллионов рублей. Нужно помогать балерине отбивать деньги и блистать пуще прежнего… Все, что зависит от меня, я сделаю», — пообещал Иващенко.

Ситуацию поспешила прокомментировать и сама «невеста». В личном блоге она написала, что даже не удивлена очередной сплетней про роман с малоизвестным, но, судя по всему, амбициозным парнем.

Привыкла, что на ее имени устраивают себе пиар всякие выдумщики. Вот только ее спросить обычно забывают.

Георгий Иващенко. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

По словам балерины, Иващенко к ней никакого отношения не имеет. Танцовщица поддержала своим присутствием одно из его мероприятий, а потом согласилась у себя дома обсудить «какой-то проект», который оказался «неинтересным и постным».

Сережки за 600 тысяч, подчеркнула звезда, это чистый вымысел дарителя, ничего они не стоят. Телеведущего она назвала непорядочным наглецом.

«Когда не имеющий ко мне отношения человек занимается самопиаром на моем имени, это просто противно и нагло… Со стороны Георгия распространение информации, что якобы у меня с ним отношения и типа женитьба, это бред и наглость. Какие сережки за 600 тысяч? Подарил на своем мероприятии какие-то стекляшки спонсорские, устроив таким образом дешевую клоунаду. И прося меня везде его пиарить», — возмутилась Волочкова.

Балерина призвала поклонников и журналистов не верить фантазиям Иващенко. И добавила, что если в ее жизни и появится настоящий мужчина, добропорядочный и благородный, которого захочется представить миру, она сделает это лично и незамедлительно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова приняла участие в передаче на одном из федеральных каналов — и уже наверняка пожалела об этом. На протяжении выпуска комик и телеведущий Азамат Мусагалиев позволял себе грубо шутить в адрес звезды.