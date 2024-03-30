Новая информация о состоянии Карла III повергла всех в шок

Что происходит с британским монархом?

Новая информация о состоянии короля Великобритании Карла III повергла в шок его подданных. Инсайдеры из окружения монарха считают, что жить ему осталось недолго, пишет In Touch Weekly.

До этого момента, несмотря на отсутствие данных в официальном заявлении Букингемского дворца, предполагалось, что речь идет о раке простаты. Но источник утверждает, что это рак поджелудочной железы.

Этот тип плохо поддается лечению, говорится в материале, обычно пациенты живут с ним не более двух лет. Ситуацию ухудшает и то, что об онкологии узнала и Кейт Миддлтон.

Оба представителя королевской семьи проходят лечение, надеясь на лучшее. Тем временем принц Уильям с трудом справляется со свалившимися на него обязанностями.

Миддлтон, тем временем, по данным инсайдеров, постепенно ослабевает от недуга и химиотерапии. Она давно не выходит в свет, так как сначала восстанавливалась после вмешательства, а теперь продолжает бороться с онкологией.

Букингемский дворец прогнозировал возвращение принцессы Уэльской к публичным обязанностям к Пасхе, но, похоже, это отложено на неопределенный срок. Супруг стал для нее главной опорой в трудные времена.

Ранее 5-tv.ru писал, что Миддлтон решила отказаться от встречи с принцем Гарри.