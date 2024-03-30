МИД РФ заявил о неправдоподобности доклада ООН про пытки на Украине

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 23 0

ЕС попытался обойтись общими формулировками без конкретики.

МИД РФ заявил о неправдоподобности доклада ООН про пытки на Украине

Фото: Reuters / Mike Segar

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Доклад ООН о пытках на Украине вызывает сомнения из-за отсутствия конкретики и неполноты данных. Такую точку зрения высказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Если смотреть доклады, которые были сделаны до того, то Украина — белая и пушистая, живет по международному гуманитарному праву и соблюдает все человеческие основы и принципы, а это совершенно не так», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Родион Мирошник добавил, что данные, которые продемонстрировала ООН, доказывают «неполную картину того, как Украина игнорирует права и человеческие нормы международного права и права ведения конфликта».

Мирошник отметил нечеткие формулировки доклада, которые возникают из-за субъективного стремления показать Украину в лучшем свете.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН указали на дискриминацию русскоязычного меньшинства на Украине.

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