Доклад ООН о пытках на Украине вызывает сомнения из-за отсутствия конкретики и неполноты данных. Такую точку зрения высказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Если смотреть доклады, которые были сделаны до того, то Украина — белая и пушистая, живет по международному гуманитарному праву и соблюдает все человеческие основы и принципы, а это совершенно не так», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Родион Мирошник добавил, что данные, которые продемонстрировала ООН, доказывают «неполную картину того, как Украина игнорирует права и человеческие нормы международного права и права ведения конфликта».

Мирошник отметил нечеткие формулировки доклада, которые возникают из-за субъективного стремления показать Украину в лучшем свете.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН указали на дискриминацию русскоязычного меньшинства на Украине.