Система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 27 0

Атака случилась около 14:00 по московскому времени.

Система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотник в Белгородской области.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — написано в сообщении.

По информации военного ведомства, атаку удалось пресечь около 14:00 по московскому времени.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при обстрелах со стороны ВСУ в Брянской области пострадали три человека.

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