Зрителям покажут новый выпуск документального цикла «Легенды и мифы»

Явления, которые веками принимали за чудо, оказывается, имеют логичное объяснение. Это выяснили авторы нового проекта на РЕН ТВ. «Легенды и мифы» — это документальный цикл о поверьях и тайнах. Более того, — сеанс разоблачения, в котором примут участие историки, ученые и культурологи. Чтобы все выяснить, ведущему действительно приходится отправляться за тридевять земель, в тридевятое царство. Почему его находкам можно доверять, объяснит корреспондент «Известий» Максим Прихода.

О чем это?

На планете нет таких мест, куда он не мог бы зайти, залезть, погрузиться или вскарабкаться. Бесстрашный путешественник Александр Ингилевич исколесил весь мир — от Галапагосов до Микронезии, и в России забирался в самые недоступные уголки.

Поймать его в студии в Москве — удача, сравнимая с находкой святого Грааля. Обычно вместо световых приборов — палящее солнце, а вместо грима — песчаная пыль, солнце и соленая вода.

В студии снимают финальные кадры новой программы, которая в это воскресенье, 31 марта, выйдет на РЕН ТВ. «Легенды и мифы» — это беспрецедентный документальный тревел-проект, в котором русский Индиана Джонс ищет истину, скрытую в народных преданиях.

«Наш проект стоит на трех слонах: история, этнография и, конечно, традиции. Эти слоны стоят на одной большой черепахе, которая называется популяризация — это как раз то, чем мы занимаемся», — сказал ведущий программы «Легенды и мифы» Александр Ингилевич.

«Легенды и мифы» — это образовательный проект. В нем с научной точки зрения препарируются самые известные герои и явления народного эпоса. Например, существовал ли на самом деле Соловей-разбойник, и кем он приходился Ивану Грозному.

Преодолев тысячи километров, изучив сотни фолиантов и десятки артефактов, авторы программы приходят к удивительным выводам.

Мифы и легенды — это далеко не всегда вымыслы. Исторические факты часто говорят о том, что у них есть научное обоснование. Например, единороги жили на земле, но выглядели совсем не как белогривые скакуны. Чижик-Пыжик изначально — вовсе не птица. Сапоги-скороходы помогали ходить по воде, а избушка Бабы Яги — не что иное, как хранилище древних манси.

«Мы не развенчиваем мифы. Мы наоборот ищем реальных прототипов, либо реальные истории. Мы исследуем книги, общаемся с уникальными совершенно людьми, специалистами в этих областях», — заметил Александр Ингилевич.

Специалисты — это историки, этнографы, археологи, палеонтологи из самых авторитетных учреждений.

«В некоторых находках мы находим признаки различных мифологических существ», — рассказал старший научный сотрудник отдела фондов государственного Дарвиновского музея, кандидат биологических наук Александр Арешин.

Культурологи говорят, что, несмотря на прогресс, люди до сих пор обладают мифологическим сознанием. «Легенды и мифы» — это и есть наш общий культурный код, который вместе с ДНК достался нам от предков.

«Эти архетипы позволяют нам, как ни странно, проводить дефрагментацию смыслов современности, окружающих нас прямо сейчас», — отметил доктор культурологии Алексей Кыласов.

Уже завтра, 31 марта, в 11.30 зрители телеканала РЕН ТВ вместе с Александром Ингилевичем смогут отправиться в захватывающее путешествие во времени и пространстве и убедиться, что сказка — это не всегда ложь, а скорее наоборот.