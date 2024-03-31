Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик мира

Москве удалось компенсировать спад ВВП 2022 года на 1,2%.

Россия по итогам 2023 года стала пятой страной по темпам роста экономики в «Большой двадцатке» (G20). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Отмечается, что внутренний валовый продукт (ВВП) нашей страны увеличился на 3,6%. Таким образом удалось компенсировать спад 2022 года на 1,2%.

Если говорить о других странах, то следует отметить, что на первом месте оказалась экономика Индии, чьи темпы роста увеличились с 7,2% до 7,3%. Второе место занял Китай с ростом ВВП на 5,2%, третье — Индонезия (на 5,1%). Четвертой в этом рейтинге стала Турция, но при этом ее экономика замедлилась с 5,5% до 4,5%.

Еще наблюдается ускорение темпов роста у США (с 1,9% до 2,5%) и у Японии (с 1% до 1,9%).

В остальных странах фиксируется замедление ВВП, особенно это касается «Большой семерки»: В Великобритании до 0,1%, в Италии — до 0,9%, во Франции и Канаде — до 0,9% и 1,1% соответственно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия вошла в ТОП лидеров по внедрению искусственного интеллекта. Передовые технологии все больше проникают в самые разные сферы нашей жизни. Причем внедрение ИИ поможет увеличить ВВП страны на 11,2 триллиона рублей, подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников.