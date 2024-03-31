Бортников: спецслужбам известны организаторы терактов в РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

ФСБ делает все необходимое, чтобы найти и наказать преступников, действующих в составе террористических формирований.

Бортников: спецслужбам известны организаторы терактов в РФ

Фото: Никольский Алексей / ТАСС

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Спецслужбам известны организаторы терактов против России. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину.

«Мы знаем, кто является организаторами подготовки проведения [террористических] акций на нашей территории. Будем делать все необходимое для того, чтобы найти и этих негодяев наказать», — заверил глава ФСБ.

Бортников добавил, что российские спецслужбы делают все необходимое для поиска и наказания предателей, действующих в составе украинских террористических формирований.

Ранее глава ФСБ заявил журналистам, что угроза совершения терактов, к сожалению, сохраняется на территории России.

Бортников напомнил, что ФСБ неоднократно предотвращала теракты, организованные ГУР Минобороны Украины и СБУ, и продолжает это делать. Однако спецслужбы не безграничны в своих возможностях, признал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ФСБ указали на подтверждающие украинский след данные о теракте в «Крокусе».

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