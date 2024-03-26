Бортников указал на подтверждающие украинский след данные о теракте в «Крокусе»

Одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали, уверен он.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждают украинский след в произошедшем. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.
«Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать — реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае, пока есть все основания говорить, что это именно так», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.
Бортников добавил, что, по предварительным данным, террористов ожидали на Украине. Одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали, уверен он.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.
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