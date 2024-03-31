ВС РФ уничтожили место дислокации СБУ в Херсонской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 100 0

Сальдо: ВС России уничтожили место дислокации СБУ в пригороде Херсона

ВС РФ уничтожили место дислокации СБУ в Херсонской области

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Также за неделю российская армия поразила в регионе позиции 35-й бригады морской пехоты ВСУ и нескольких бригад терообороны.

Российские военные уничтожили место дислокации Службы безопасности Украины (СБУ) в пригороде Херсона. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

«В пригороде Херсона разбомблено здание, использовавшееся для дислокации террористической организации СБУ», — написал он в Telegram-канале.

Сальдо добавил, что за неделю российская армия поразила позиции 35-й бригады морской пехоты ВСУ и нескольких бригад терообороны в районах сел Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тягинка.

При этом противник не прекращает атак на Херсонскую область, выпуская по 40 снарядов в сутки и нанося удары дронами по объектам энергетической инфраструктуры, больницам и общественным зданиям.

Для обстрелов населенных пунктов вдалеке от линии фронта ВСУ, по словам Сальдо, используют ракеты.

«К сожалению, погибла шестилетняя девочка, пять человек были ранены», — сказал глава региона.

Накануне сообщалось, что в результате удара украинской реактивной системы залпового огня HIMARS по селу Брилевка в Херсонской области четыре человека получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ сменили тактику на херсонском направлении. Они сосредоточились на обстрелах гражданских объектов с помощью артиллерии, терроризируя население российского региона.

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ВС РФ уничтожили место дислокации СБУ в Херсонской области

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