ВС РФ уничтожили место дислокации СБУ в Херсонской области

Также за неделю российская армия поразила в регионе позиции 35-й бригады морской пехоты ВСУ и нескольких бригад терообороны.

Российские военные уничтожили место дислокации Службы безопасности Украины (СБУ) в пригороде Херсона. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

«В пригороде Херсона разбомблено здание, использовавшееся для дислокации террористической организации СБУ», — написал он в Telegram-канале.

Сальдо добавил, что за неделю российская армия поразила позиции 35-й бригады морской пехоты ВСУ и нескольких бригад терообороны в районах сел Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тягинка.

При этом противник не прекращает атак на Херсонскую область, выпуская по 40 снарядов в сутки и нанося удары дронами по объектам энергетической инфраструктуры, больницам и общественным зданиям.

Для обстрелов населенных пунктов вдалеке от линии фронта ВСУ, по словам Сальдо, используют ракеты.

«К сожалению, погибла шестилетняя девочка, пять человек были ранены», — сказал глава региона.

Накануне сообщалось, что в результате удара украинской реактивной системы залпового огня HIMARS по селу Брилевка в Херсонской области четыре человека получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ сменили тактику на херсонском направлении. Они сосредоточились на обстрелах гражданских объектов с помощью артиллерии, терроризируя население российского региона.