«Наступит тот момент»: Песков об истечении срока полномочий Зеленского

Выборы президента на Украине не состоялись. Но действующий лидер официально перестанет им быть 20 мая.

Власти России проанализируют ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля отметил, что в данном вопросе пока не стоит забегать вперед. Кремль даст реакцию, когда официально полномочия Зеленского истекут, уточнил Песков.

«В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию с тем, чтобы заявить о своей позиции», — сказал он.

Таким образом Песков ответил на вопрос, будет ли Кремль считать Зеленского президентом Украины после 20 мая.

«Все решится на поле боя»: какая политическая судьба ждет Зеленского

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский решил урегулировать вопрос легитимности через Конституционный суд. Его полномочия истекают 20 мая.