«Все решится на поле боя»: какая политическая судьба ждет Зеленского

На 31 марта на Украине изначально были назначены выборы президента, однако действующий глава государства их отменил. Чем это решение может обернуться для него самого?

То, как долго глава киевского режима Владимир Зеленский сможет еще продержаться на своем посту, напрямую зависит от ситуации на поле боя. В этом уверен депутат Верховной рады V–VII созывов Спиридон Килинкаров. В беседе с 5-tv.ru он поделился своим видением развития политической ситуации на Украине.

Котел может разорвать

На 31 марта изначально были назначены выборы украинского президента. Однако в ноябре 2023 года Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов будет не ко времени, а лишь приведет к разобщению в стране.

Комментируя отмену Зеленским президентских выборов, Килинкаров отметил, что украинцы сейчас расплачиваются за иллюзию, в которой жили все предыдущие годы, — о том, что у них в стране свобода и демократия, что они сами избирают президента, а если он не понравится, то в любой момент могут его поменять.

«Сегодня 31 марта, а возможности поменять президента у украинского народа нет. Потому что президент отменил выборы, ввел военное положение, и когда это все закончится, никто на самом деле не знает. <…> Фактически с сегодняшнего дня можно говорить о том, что Зеленский узурпировал власть», — заявил Килинкаров.

По мнению бывшего нардепа, в ближайшее время внутри Украины активизируются политические процессы на фоне поражений на линии фронта. И чем ярче будут эти поражения, тем сильнее будет противодействие режиму Зеленского.

«Одно дело, когда армия и президент на победном марше, и другое — когда армия терпит поражение одно за другим. Его (Зеленского — Прим. ред.) легитимность напрямую связана с ситуацией на поле боя. Если там будут поражения или рухнет фронт, внутриполитическая ситуация может накалиться до того, что могут произойти самые непредвиденные события. Вплоть до Майдана», — отметил Килинкаров.

Он добавил, что пока ситуация для Зеленского складывается неблагоприятная: Запад перестал давать оружие, с финансированием тоже большие проблемы. С учетом потери энергетических мощностей в результате российских ударов положение будет только ухудшаться.

В этой ситуации, уверен экс-депутат, внутри Украины будут зреть крайне негативные настроения в отношении режима Зеленского, и во что они выльются, предсказать сложно. Любое событие, которое может вызвать громкий общественный резонанс, способно привести к абсолютно непрогнозируемым последствиям, подчеркнул Килинкаров.

«Накал очень серьезный, у людей накипело, потому что возможности высказаться, сбросить пар на самом деле нет, все запрещено: митинги, протесты, оппозиционные СМИ. В таких условиях этот котел может закипеть так, что его просто разорвет на части, вот и все», — заключил бывший нардеп.

Зеленский боится проиграть

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Vesa Moilanen; © РИА Новости / Мария Девахина; 5-tv.ru

В свою очередь политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что Зеленский мог провести формальные выборы в стране, но не стал этого делать, поскольку опасается проигрыша.

«В любом случае Зеленский мог бы эти выборы, конечно же, объявить, провести хотя бы формально. Очевидно, что он опасается, что не выиграет эти выборы и что кто-то займет его место. Поэтому проще в данной ситуации выборы не проводить», — пояснил Безпалько.

Политолог указал на то, что при нынешнем раскладе Зеленский останется главой государства до конца 2024 года или по меньшей мере до конца августа.

«Военное положение дает право продлевать президентские полномочия на ограниченный срок, поэтому президентские полномочия сейчас продлеваются до мая, потом, скорее всего, их могут продлить еще до конца августа», — пояснил он.

Именно после августа, полагает Безпалько, когда окончательно закончатся полномочия Зеленского, продленные парламентом во время военного положения, может наступить полноценная узурпация власти с его стороны.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме заявили о запуске на Украине процесса узурпации власти Зеленским.