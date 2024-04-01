Умерла актриса из сериалов «Отель» и «Бэтмен» Барбара Раш

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 30 0

Американская актриса Барбара Раш умерла в возрасте 97 лет

Умерла актриса из сериалов «Отель» и «Бэтмен» Барбара Раш

Фото: Кадр из к/ф «Черный щит Фолуорта», реж. Рудольф Мате, 1954 г.

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Американская звезда известна широкому зрителю по множеству ролей.

Знаменитая американская актриса Барбара Раш умерла на 98-м году жизни. О смерти звезды сообщила ее дочь Клаудия Коуэн телеканалу Fox News.

«Моя замечательная мама ушла из жизни сегодня вечером в 17:28», — заявила Клаудия.

Актриса известна по ролям в сериалах: «Блеск» (1984-1985), «Отель» (1983-1988), «Бэтмен» (1966-1968), «Все мои дети» (1970-2013), «Рыцарь дорог» (1982-1986), «Седьмое небо» (1996-2007).

Свою актерскую карьеру Раш начала в студенческом театре. А в 1950 году дебютировала на экране в американской кинокартине «Голдберги». Известные фильмы с ее участием: «Человек» (1972), «Молодые филадельфийцы» (1959), «Великолепная одержимость» 91954), «Молодые львы» (1958), «Омбре: Отважный стрелок» (1966).

А за главную роль в фильме «Оно пришло из далекого космоса» (1953) Барбара получила премию «Золотой глобус».

Причина смерти артистки не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер сценарист программы «Городок» и лауреат ТЭФИ Светослав Пелишенко.

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