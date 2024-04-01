«Запад будет против»: исключит ли Россия «Талибан»* из списка террористов

МИД РФ сообщил о проработке вопроса снятия с исламистского движения статуса террористической организации.

Движение «Талибан»* полностью контролирует ситуацию в Афганистане, а государства на протяжении всей истории исходили из того, что нужно признавать реальность на земле. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе, комментируя заявление МИД РФ о возможности исключения талибов из списка террористов.

«Очень часто в истории международных отношений, в истории последних двух веков государства исходили из того, что надо признавать реальность на земле. Нравится или не нравится кому-то, но раз реальность на земле такова, то надо и признавать те политические силы, партии, которые стоят во главе того или иного государства. Самое главное, что они контролируют власть в стране», — отметил дипломат.

Он привел в пример англичан, которые после революции 1917 года в России первыми признали власть большевиков, исходя чисто из практических соображений.

«Реальная власть контролировалась именно этими политическими силами в России, и от них зависели двусторонние отношения. Поэтому они (англичане — Прим. ред.) и признали», — пояснил Орджоникидзе.

К тому же, добавил он, у России с талибами никогда не было никаких принципиальных проблем, в отличие от Запада. Дипломат обратил внимание на то, что в Кабуле функционирует российское посольство, а дипмиссий западных стран там нет. Более того, от отношений с талибами зависит ситуация на границе с соседями России — Таджикистаном и Узбекистаном, подчеркнул Орджоникидзе.

Он убежден, что США после своего позорного провала в Афганистане не поддержат российскую инициативу о снятии с «Талибана» статуса террористической организации.

Дипломат напомнил, что американцы, спешно покидая Афганистан, не хотели передавать власть талибам. Но другой силы там не было, а талибы как раз показали свою силу.

«Развалилась тренируемая американцами афганская армия. Собственно говоря, и американские вооруженные силы бросили своих союзников, как они это обычно делают, и сами поспешили убраться оттуда. Американцы запомнили свое унижение в Афганистане, поэтому они сейчас не будут поддерживать никакие действия (России. — Прим. ред.) в отношении Афганистана и талибов», — отметил Орджоникидзе.

По мнению дипломата, Запад в целом не поддержит инициативу России в отношении «Талибана», зато она может найти одобрение у ее азиатских партнеров.

«Запад точно будет против. Но я не думаю, что азиатские государства должны быть против. Они все-таки соседи, и им с ними жить рядом — и Пакистану, и Индии. Китай как себя будет вести, пока сложно сказать», — заключил дипломат.

Ранее в этот день в МИД РФ сообщили о проработке совместно с Минюстом и другими профильными ведомствами вопроса снятия с «Талибана» статуса террористической организации. Окончательное решение должно принять высшее политическое руководство страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов назвал «Талибан» «реальностью, которую нельзя игнорировать».

* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность