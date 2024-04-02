«Есть потребность»: Зеленский решил реформировать правительство Украины

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Подоляк: Зеленский решил реформировать правительство Украины

«Есть потребность»: Зеленский решил реформировать правительство Украины

Фото: www.globallookpress.com / Mykola Tys

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Зачем главе киевского режима внезапно вздумалось поменять кабмин страны?

Владимир Зеленский задумался о реформировании правительства Украины. Об этом рассказал советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

«Есть потребность актуализировать программы реформирования правительства. Президент будет обращать на это внимание, инициировать», — сказал Подоляк.

Он отметил, что некоторые министерства в рамках реформирования изменят свои функции, но не уточнил, какие именно. При этом недавние изменения в офисе президента, по словам Подоляка, ничто иное, как перезагрузка, так как Зеленский хочет иметь максимально эффективный аппарат.

Кроме того, украинского лидера впереди ожидает оценка экономической и социальной составляющих в стране. А дальше он уже внесет предложения по перезагрузке власти.

К слову, в начале марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в ближайшем будущем будет сокращено количество министерств. Так, после «большой чистки» останется не больше 15-16, а также сократится число госслужащих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Владимир Зеленский заставил бывшего-главкома ВСУ Валерия Залужного молчать о причине увольнения.

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