«Никогда не признается»: почему Зеленский заставил Залужного молчать о причине увольнения

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 12 0

Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский заставил Залужного молчать о причине отставки

«Никогда не признается»: почему Зеленский заставил Залужного молчать о причине увольнения

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/ABACA

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Нынешний главком ВСУ же заявил, что у президента Украины были на то весомые аргументы.

Президент Украины Владимир Зеленский оказал давление на ранее занимавшего пост главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного, чтобы тот молчал о причинах увольнения. Об этом заявил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

Недавно нынешний главком ВСУ Александр Сырский заявил, что у Зеленского для отставки Залужного были весомые аргументы. Кривонос же считает, что настоящей причины такого решения не назовет ни один, ни второй. Хотя оба реальную ситуацию знают.

«Реальную ситуацию могут знать и рассказать только два человека. Один из них Залужный, другой — Зеленский. Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своем предвзятом отношении к популярности того самого Залужного. Ну а Залужный будет молчать. Видимо, в определенных моментах на него осуществляется давление», — отметил эксперт.

Залужный командовал ВСУ с 2021 года. Незадолго до отставки он обошел Зеленского в рейтинге доверия среди граждан (82% против 72%). В украинском обществе есть мнение, что решение об отставке было стратегическим шагом Зеленского с целью устранения сильного политического соперника в его лице.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Залужный, отправленный Зеленским послом в Великобританию, может вернуться в Киев в новом статусе.

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