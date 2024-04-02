«Это необходимо»: в Конгрессе США призвали страну покинуть НАТО

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 20 0

Конгрессмен Томас Масси призвал США выйти из НАТО

«Это необходимо»: в Конгрессе США призвали страну покинуть НАТО

Фото: Sascha Steinach / ТАСС

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Неужели военно-политический блок перестает отвечать интересам Вашингтона?

Член палаты представителей Конгресса США Томас Масси потребовал, чтобы страна покинула Североатлантический альянс. Об этом он сообщил в своей соцсети X (прежнее название Twitter).

Он отметил, что Гавайские острова не попадают под действия статьи Устава НАТО о защите. Таким образом, в случае нападения на нее эта статья не будет задействована.

«Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем (из-под действия соглашения — Прим. ред.) остальные 49 штатов», — написал конгрессмен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов объяснил, зачем НАТО нужна Украина.

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