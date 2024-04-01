«Роль поля боя»: российский дипломат объяснил, зачем НАТО нужна Украина

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 32 0

Российский дипломат Гаврилов заявил, что Украина для НАТО играет роль поля боя

«Роль поля боя»: российский дипломат объяснил, зачем НАТО нужна Украина

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Тема:
Спецоперация

У конфликта есть и другие участники — страны Запада. Они тоже выполняют определенную функцию для Североатлантического альянса.

Россия сегодня противостоит военно-промышленному конгломерату НАТО и Украины. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Российский дипломат отметил, что НАТО втягивает в конфликт Украину и страны Запада, которые выполняют необходимые альянсу задачи.

«Сегодня Российская Федерация противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором Украина играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России, а страны Запада выполняют функции штаба, тыла, поставщика вооружений, разведывательных данных и целеуказания», — отметил Гаврилов в интервью РИА Новости.

По его словам, враждебность к России наблюдается на уровне всего Североатлантического альянса и отражается на военном планировании его членов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Финляндии не исключили возможность отправки войск на Украину в долгосрочной перспективе.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Тема:
Спецоперация
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