ФАС проверяет крупнейшие торговые сети из-за роста цен на яйца

В России из-за резкого повышения цен на куриные яйца проверят крупнейшие торговые сети. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным ведомства, будет проведена оценка по предмету заключения антиконкурентных соглашений.

«Сегодня ФАС России в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О"Кей», «Метро», «Ашан» и прочих», — уточняют в ФАС в своем Telegram-канале.

Если служба выявит нарушения, будут приняты соответствующие меры реагирования, в том числе, крупные штрафы. Результаты оценки станут известны по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации.

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