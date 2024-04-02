ФАС проверяет крупнейшие торговые сети из-за роста цен на яйца

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 53 0

В список попали «Пятерочка», «Магнит» и другие компании розничной торговли.

ФАС проверяет крупнейшие торговые сети из-за роста цен на яйца

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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В России из-за резкого повышения цен на куриные яйца проверят крупнейшие торговые сети. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным ведомства, будет проведена оценка по предмету заключения антиконкурентных соглашений.

«Сегодня ФАС России в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О"Кей», «Метро», «Ашан» и прочих», — уточняют в ФАС в своем Telegram-канале.

Если служба выявит нарушения, будут приняты соответствующие меры реагирования, в том числе, крупные штрафы. Результаты оценки станут известны по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что диетологи выявили неожиданную пользу яиц.

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