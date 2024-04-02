Песков: вопрос об исключении «Талибана»* из списка террористов прорабатывается

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 14 0

Накануне о такой возможности заявили в МИД России.

Песков: вопрос об исключении «Талибана»* из списка террористов прорабатывается

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что сейчас прорабатывается вопрос об исключении «Талибана»* из российского списка террористических организаций, деятельность которых запрещена в России.

Он призвал дождаться окончательного решения уполномоченных органов. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов в ходе брифинга.

Накануне в МИД России сообщили о проработке совместно с Минюстом и другими профильными ведомствами вопроса снятия с «Талибана» статуса террористической организации. Окончательное решение должно принять высшее политическое руководство страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, исключит ли Россия «Талибан» из списка террористов.

* — Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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