В Киргизии перестанут работать карты «Мир» из-за санкций

В Киргизии уже с 5 апреля перестанут работать российские карты «Мир». Об этом сообщил оператор платежной системы «Элкарт», объяснив решение введенными санкциями США против АО «Национальная Система Платежных Карт» (НСПК).

«С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (ЗАО «МПЦ»), как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт», информирует о прекращении обслуживания с 05 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО «НСПК», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с прекращением работы карт «Мир» в Киргизии будут недоступны следующие операции для клиентов:

безналичная оплата через терминалы и снятие наличных в банкоматах;

переводы с карты на карту;

интернет-платежи.

При этом в Киргизии продолжат работать карты, которые обслуживает система «Элкарт».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сервис мобильных платежей Samsung Pay перестанет работать с российскими картами «Мир».