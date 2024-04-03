Сводит счеты и прикрывается законом? Почему Санду ополчилась на Гуцул

В Молдавии главе Гагаузии предъявили обвинения по делу о запрещенной в стране оппозиционной партии «Шор». С чем это связано?

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что антикоррупционная прокуратура республики предъявила ей обвинение по уголовному делу против запрещенной в стране партии «Шор», открытому еще два года назад. Что следует ожидать от этого процесса, и чем это грозит Гуцул — объяснил заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с 5-tv.ru.

Молдавская власть, по словам политолога, расправляется с любой оппозицией в стране. И в отношении Евгении Гуцул творится настоящий антиконституционный беспредел.

«Она, как представитель гагаузского народа, по конституции должна занять кресло в правительстве Молдавии, но Санду заявила, что не пустит Гуцул в правительство. Здесь прямое нарушение закона, исходя из политического преследования Евгении Гуцул. Соответственно, чтобы как-то обосновать этот политический волюнтаризм, нужно возбудить уголовные дела», — объясняет Скориков.

При этом Санду не стала подписывать указ о назначении Гуцул на пост члена правительства. Она обосновала свое решение тем, что глава Гагаузии якобы работает не на жителей автономии, а на оппозиционную партию «Шор».

Президент Молдавии Майя Санду понимает, что слишком большое количество людей поддерживает Гуцул. А сама Санду обманула собственных избирателей, начав проводить политику румынизации и разрывать отношения с Москвой.

Эксперт отметил, что Санду уже пыталась отправить в тюрьму прокурора Гагаузии Александра Стояногло. И сшитое обвинение распалось даже в молдавском суде. Теперь Санду пошла против Гуцул. Это настроит все больше жителей страны против нее самой, уверен политолог.

Ранее Гуцул заявляла, что в обмен на закрытие уголовного дела, в котором она фигурирует, в прокуратуре ей якобы предложили отказаться от должности и оклеветать членов партии «Шор».

Гонения на главу Гагаузии Евгению Гуцул, которая была кандидатом от «Шор», начались сразу после ее победы на выборах. Давление возросло после ее публичных заявлений о дружбе с Россией. Кроме того, когда Гацул посетила РФ в начале марта текущего года, появилась информация о ее возможном задержании и даже аресте в Молдавии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жители Гагаузии встретили Санду протестами.