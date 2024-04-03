Сводит счеты и прикрывается законом? Почему Санду ополчилась на Гуцул

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 969 0

Политолог Скориков: власть Молдовы пытается расправиться с Евгенией Гуцул

Фото, видео: DUMITRU DORU / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Молдавии главе Гагаузии предъявили обвинения по делу о запрещенной в стране оппозиционной партии «Шор». С чем это связано?

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что антикоррупционная прокуратура республики предъявила ей обвинение по уголовному делу против запрещенной в стране партии «Шор», открытому еще два года назад. Что следует ожидать от этого процесса, и чем это грозит Гуцул — объяснил заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с 5-tv.ru.

Молдавская власть, по словам политолога, расправляется с любой оппозицией в стране. И в отношении Евгении Гуцул творится настоящий антиконституционный беспредел.

«Она, как представитель гагаузского народа, по конституции должна занять кресло в правительстве Молдавии, но Санду заявила, что не пустит Гуцул в правительство. Здесь прямое нарушение закона, исходя из политического преследования Евгении Гуцул. Соответственно, чтобы как-то обосновать этот политический волюнтаризм, нужно возбудить уголовные дела», — объясняет Скориков.

При этом Санду не стала подписывать указ о назначении Гуцул на пост члена правительства. Она обосновала свое решение тем, что глава Гагаузии якобы работает не на жителей автономии, а на оппозиционную партию «Шор».

Президент Молдавии Майя Санду понимает, что слишком большое количество людей поддерживает Гуцул. А сама Санду обманула собственных избирателей, начав проводить политику румынизации и разрывать отношения с Москвой.

Эксперт отметил, что Санду уже пыталась отправить в тюрьму прокурора Гагаузии Александра Стояногло. И сшитое обвинение распалось даже в молдавском суде. Теперь Санду пошла против Гуцул. Это настроит все больше жителей страны против нее самой, уверен политолог.

Ранее Гуцул заявляла, что в обмен на закрытие уголовного дела, в котором она фигурирует, в прокуратуре ей якобы предложили отказаться от должности и оклеветать членов партии «Шор».

Гонения на главу Гагаузии Евгению Гуцул, которая была кандидатом от «Шор», начались сразу после ее победы на выборах. Давление возросло после ее публичных заявлений о дружбе с Россией. Кроме того, когда Гацул посетила РФ в начале марта текущего года, появилась информация о ее возможном задержании и даже аресте в Молдавии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жители Гагаузии встретили Санду протестами.

+15° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:54
«Закрыты чакры денег и счастья»: индус помог Аните Цой решить проблемы в личной жизни
4:25
Рядом с Тайванем произошло мощное землетрясение
4:13
«Эти слова со мной навсегда»: Захарова назвала свою самую любимую песню
3:48
Сводит счеты и прикрывается законом? Почему Санду ополчилась на Гуцул
3:35
Срок выплаты по уходу за ребенком предлагают увеличить до трех лет
3:23
Порошенко намерен участвовать в президентских выборах на Украине

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Минниханов сообщил о первой атаке беспилотников в Татарстане, есть пострадавшие
«Кармическое время»: почему друг за другом умирают участники КВН «Одесские джентльмены»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок