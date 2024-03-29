«Позор такому президенту»: жители Гагаузии встретили Санду протестами

Как отреагировала глава республики на такой прием?

Жители Гагаузии встретили протестами президента Молдавии Майю Санду, прибывшую в автономию на открытие высоковольтной линии электропередачи Вулканешты — Кишинев. Об этом сообщает GagauzNews.

«Десятки жителей села Конгаз вышли на дорогу в знак протеста против приезда Санду и недовольства результатами ее работы. Кроме того, люди протестуют против злонамеренных действий правительства в адрес Гагаузии», — говорится в материале.

По сообщениям местных Telegram-каналов, Санду решила не встречаться с протестующими и поспешила обойти собравшиеся толпы людей. Однако в общении с прессой, причем, избирательно, президент Молдавии заявила, что готова к диалогу с народом. А жителей Гагаузии, вышедших на протест, она назвала «проплаченными».

«Я открыта дискутировать со всеми гражданами, которые приходят обсудить „свою собственную повестку“. То, что мы видели сегодня и ранее, — это граждане, которых привозят за деньги не со своей собственной повесткой, а с повесткой одной криминальной группировки», — заявила Санду.

Местные жители уверены, что такой поступок лидера страны по отношению к своим гражданам не заслуживает уважения.

«Меня переполняют эмоции. Это так низко и неправильно! Ни один гражданин так не поступил бы, минуя людей, которые ее ждут. Позор такому правительству, позор такому президенту!» — сказал активист Александр Панов.

Гагаузия — автономное территориальное образование в составе Молдавии. До декабря 1995 года регион существовал как непризнанное государство. Власти Гагаузии, вопреки европейской позиции руководства республики, выступают за дружбу с Россией, равно как и жители региона.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о настроениях народов Молдавии.