Глава Гагаузии Гуцул заявила о предъявленных обвинениях по ранее открытому делу

Ранее появились сообщения и о планируемом аресте после посещения России.

Главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул предъявлено обвинение по делу, открытому два года назад. Об этом она заявила в беседе с журналистами.

«Мне предъявили обвинение. <…> Это дело, которое было сфабриковано фактически два года назад в отношении меня и партии «Шор», — сказала она.

Обвинение ей предъявили после посещения Прокуратуры по борьбе с коррупцией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Молдавии Майа Санду отказалась назначать Гуцул членом правительства республики после посещения России в начале марта 2024 года.

Гонения на главу Гагаузии Евгению Гацул, которая была кандидатом от оппозиционной партии «Шор», начались сразу после ее победы на выборах, укрепившись после публичных заявлений о дружбе с Россией. А, когда Гацул посетила РФ в начале марта текущего года, появилась информация о ее возможном задержании и даже аресте.

О том, что власти Молдавии собираются задержать Гуцул, посетившую Россию с деловым визитом, заявил лидер оппозиционной партии Илан Шор. Политик подчеркнул, что, несмотря на реальные угрозы, та намерена отстаивать интересы народа своей автономии «до конца».