Глава Гагаузии Гуцул заявила о предъявленных обвинениях по ранее открытому делу
Гуцул сообщила, что ей предъявили обвинение по открытому два года назад делу
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Ранее появились сообщения и о планируемом аресте после посещения России.
Главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул предъявлено обвинение по делу, открытому два года назад. Об этом она заявила в беседе с журналистами.
«Мне предъявили обвинение. <…> Это дело, которое было сфабриковано фактически два года назад в отношении меня и партии «Шор», — сказала она.
Обвинение ей предъявили после посещения Прокуратуры по борьбе с коррупцией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Молдавии Майа Санду отказалась назначать Гуцул членом правительства республики после посещения России в начале марта 2024 года.
Гонения на главу Гагаузии Евгению Гацул, которая была кандидатом от оппозиционной партии «Шор», начались сразу после ее победы на выборах, укрепившись после публичных заявлений о дружбе с Россией. А, когда Гацул посетила РФ в начале марта текущего года, появилась информация о ее возможном задержании и даже аресте.
О том, что власти Молдавии собираются задержать Гуцул, посетившую Россию с деловым визитом, заявил лидер оппозиционной партии Илан Шор. Политик подчеркнул, что, несмотря на реальные угрозы, та намерена отстаивать интересы народа своей автономии «до конца».
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