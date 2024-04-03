Радикальные меры: в Египте могут начать отстреливать акул на побережье Красного моря

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В Египте рассматривают возможность отстрела акул на побережье Красного моря

Фото, видео: www.globallookpress.com / Reinhard Dirscherl; 5-tv.ru

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Опасный хищник был замечен на днях у берегов египетского города Хургада. Уже приняты меры предосторожности.

Египетские власти, похоже, решили всерьез взяться за акул-мако, которые могут распугать всех туристов на побережье Красного моря и сорвать сезон. В этом году они приплыли на мелководье слишком рано.

Людям уже запретили купаться на рассвете и закате, заниматься дайвингом. На берегу строят специальные вышки для наблюдения, устанавливают устройства мониторинга.

Даже рассматривается возможность разрешить отстрел мако — ведь это одни из самых агрессивных акул в море, а плавать они могут со скоростью до 70 километров в час, так что сбежать от такого охотника невозможно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четырехметровая акула оторвала руку туристке в Египте.

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