«Их такое количество»: какие женщины привлекают Григория Лепса

Какими качествами нужно обладать, чтобы завоевать сердце известного артиста?

Народный артист России Григорий Лепс рассказал, что в женщинах ценит честность, порядочность и доброту. Этим он поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Меня всегда привлекало, что в женщинах, что в мужчинах, честность, порядочность, доброта», — сказал Лепс на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

Артист также сообщил, что сейчас у него нет идеала женщины, но раньше был. Он не стал рассказывать про свою девушку мечты. При этом он отметил, что на внешность смотрит, но это не главное. Важно, чтобы вторая половинка была нормальным человеком, с которым получится построить семейную жизнь.

Лепс считает, что женщинам всегда нужны деньги от мужчин, но его это совсем не смущает. Журналисты спросили, можно ли считать женщину порядочной, если она жаждет выгоды от мужчины. Артист ответил вопросом на вопрос.

«Мне нужны деньги! Как вы считаете, я честный и порядочный человек?» — спросил риторически Лепс.

Певец отметил, что люди бывают разными. Одни порядочные, вторые честные, а третьи — красивые. Его спросили, готов ли он тратить «свои миллионы» на вторую половинку. Артист признался, что не знает, куда девать свои деньги.

«Их такое количество, что я заблудился», — отметил музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лепс коротает дни в одиночестве.