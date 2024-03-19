Расстался с молодой возлюбленной? Лепс признался, что коротает дни в одиночестве

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 23 0

Григорий Лепс рассказал, что проводит дни в одиночестве

Расстался с молодой возлюбленной? Лепс признался, что коротает дни в одиночестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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В конце 2021 года знаменитый исполнитель развелся с женой после 20 лет брака, но скучать он долго не стал.

Российский певец Григорий Лепс признался, что проводит дни в одиночестве. Об этом он рассказал во время одной из программ на телевидении. Неужели он расстался с молодой возлюбленной, с которой ему ранее предписывали роман?

«У меня вообще отдых сейчас. Как перед работой можно любовью заниматься», — сказал исполнитель.

Он также отметил, что сейчас дорогие подарки не покупает — просто некому дарить. Поклонники Лепса считают, что артист разорвал отношения с новой девушкой.

О романе Лепса с молодой пассией стало известно в прошлом году. Сам он эти отношения почти не комментировал, только однажды признался, что она младше его на 40 лет, то есть ей было около 20. Однажды он также признался, что надеется на появление наследника от нее.

До этого Григорий был женат на Анне Шаплыковой. Их брак продлился 20 лет, и музыкант называл их развод только своей виной. Однако бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения и продолжают вместе воспитывать троих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли внебрачный сын Лепса претендовать на наследство звезды.

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