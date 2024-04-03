Генпрокуратура направила запросы США и странам Европы о терактах против России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

Москва выразила надежду, что западные коллеги добросовестно подойдут к расследованию и будут содействовать в получении доказательств.

Фото, видео: © РИА Новости / Мария Девахина; Пресс-служба Генпрокуратуры РФ; 5-tv.ru

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Генпрокуратура Россия направила США, Германии, Франции и Кипру запросы о возможной причастности иностранных служб к совершенным на российских территориях терактах, а также диверсиях на нитях газопровода «Северный поток». Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Запрос был направлен западным государствам после обращения депутатов Госдумы Николая Харитонова, Андрея Красова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача. Генпрокуратурой было рассмотрено их обращение, после чего было принято решение об отправке запроса в ответственные органы США и ряда европейских стран.

В российском ведомстве отметили, что надеются на добросовестную работу западных коллег и их содействие в расследовании совершенных в отношении российских объектов терактов. Также, отметили в надзорном ведомстве, Россия надеется на исключение возможности оправдания преступлений по политическим или иным соображениям.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД России разработало проект, ужесточающий контроль за мигрантами.

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