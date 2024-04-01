МВД России разработало проект, ужесточающий контроль за мигрантами

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Евгения Романова
Евгения Романова 65 0

МВД: срок временного пребывания иностранцев в России сократится до 90 дней

МВД России разработало проект, ужесточающий контроль за мигрантами

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Документ в том числе предусматривает введение биометрической идентификации прибывающих из других стран.

Министерство внутренних дел РФ разработало законопроект, ужесточающий государственный контроль в сфере миграции. Документ предусматривает сокращение срока временного пребывания иностранцев в России до 90 дней в течение года. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«Закон устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в Россию, сокращения срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года, цифрового профиля иностранца, контролируемого режима пребывания в России отдельных категорий иностранных граждан», — написала она.

Документ также предусматривает усиление контроля в отношении работодателей, заказчиков работ или услуг, привлекающих иностранные кадры, и внесудебное ограничение прав «нелегалов».

Еще проект запрещает госорганам, организациям, физическим и юридическим лицам оказание нарушителям миграционного законодательства услуг, а также другие решения, направленные на упорядочение нахождения иностранцев в России.

Законопроект был внесен 29 марта на рассмотрение в правительство РФ.

Прежде Минтруд предложил ужесточить условия пребывания мигрантов в России. Кроме того, планируется создать специальную организацию, которая займется целевым набором рабочей силы из-за рубежа.

Также президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре продумать систему превентивных антикриминальных мер. Он подчеркнул, что важно контролировать ситуацию в миграционной сфере.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве завершили расследование дела о фиктивной постановке мигрантов на учет. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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