Достоевский, Гоголь и Толстой: Эмир Кустурица планирует легендарный триптих

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 20 0

Кустурица рассказал о планах снять три фильма по Достоевскому, Гоголю и Толстому

Достоевский, Гоголь и Толстой: Эмир Кустурица планирует легендарный триптих

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Сербский режиссер сообщил о своих идеях российскому лидеру Владимиру Путину.

Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует снять три фильма по книгам самых именитых российских писателей — Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого. Об идее создать великий русский триптих он сообщил во время беседы с президентом РФ — Владимиром Путиным, рассказывает издание «Бизнес ONLINE».

«Первый называется „Инженер легких прогулок“ — это моя современная версия Достоевского. Потом моя версия Гоголя „Как Иван Иванович рассердился на Ивана Никифоровича“ — очень смешная, и я думаю, что сейчас это важно сделать. И третий фильм „Казаки“ Льва Николаевича Толстого», —рассказал режиссер.

Также Кустурица заявил о планах завершить ленту «Лавр» по роману Евгения Водолазкина, после чего он завершит карьеру в кинематографе.

Российский лидер поддержал Кустурицу в предстоящих съемках, заявив, что он сможет отобразить историю достаточно продуктивно и интересно в своих лентах.

«Искусство отражает реалии жизни. И сегодняшнее — это только хорошо забытое прошлое, поэтому ваше обращение к истории, мне кажется, может быть очень интересным и продуктивным», — подчеркнул президент.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры их встречи. О чем еще говорили российский лидер и деятель культуры?

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