«Калашников» впервые представил беспилотник СКАТ 350 М на выставке в Петербурге

Технологии, которые уже спасают жизни нашим бойцам в зоне СВО, представили в Петербурге. Там открылась выставка самых передовых разработок — от универсальных роботов-помощников на поле боя до полностью российских десантных катеров. Даже их названия внушают противнику ужас. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин увидел все экспонаты. Подробности — в его репортаже.

У военнослужащего с позывным «Никола», который специально приехал на выставку, уже скоро появится новый боевой товарищ — вот эта беспилотная платформа под названием «Кутузов». Она специально сделана для зоны СВО.

«Облегчит БК довозить, те же продукты ребятам, то есть именно туда, где сложно. Там поля, вы же знаете», — говорит боец.

Но основная задача аппарата — доставить раненного с поля боя. Можно транспортировать его прямо в тыл, к нашим медикам. Устройство способно преодолевать до 15 километров.

Авторы ее идеи — специалисты военной академии имени Хрулева в Петербурге. Вот еще одна их гордость — платформа может не только подвозить боеприпасы, но и тушить и даже стрелять. Башня оборудована пожарным стволом, но вместо нее можно установить например пулемет.

Операторы могут работать в паре со специалистами БПЛА — следить за передвижением платформы. На этой выставке российские производители представили различные современные беспилотники.

А это новейший беспилотник СКАТ 350 М от концерна Калашников представлен впервые на выставке. Именно он в марте обнаружил вражеский РСЗО Vampire на территории Харьковской области. Координаты были переданы военным, и установка была уничтожена.

Здесь не только комплексы робототехники и беспилотные летательные аппараты, но и стрелковое оружие, средства радиационной защиты и связи.

Этот вездеход-амфибия новой модели, но разработчики впервые оборудовали его установкой радиоэлектронной борьбы. Оно прошло опробирование. Впереди испытания, после которых он сможет отправляться в зону специальной военной операции.

Рядом морской транспорт — в миниатюре. Десантно-штурмовой катер уже скоро поступит на вооружении Росгвардии — он полностью выполнен из росийских деталей.

Эта выставка будет работать в «Экспофоруме» несколько дней и открыта не только для специалистов силовых структур — обычные горожане и гости Северной столицы могут тоже увидеть перспективные образцы.