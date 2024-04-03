«Пожертвовать всем»: ради чего Армения отказывается от дружбы с Россией

Захарова: власти Армении продают свой народ за бонусы со стороны США и ЕС
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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В МИД РФ прокомментировали отношения Москвы и Еревана.
Разрывая связь с Россией, власти Армении «продают свой народ» ради бонусов со стороны США и Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом дипломат прокомментировала слова главы внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзояна о том, что Москва и Еревана «не говорят на одном языке».
«Очевидно, это отражает стремление нынешних армянских властей пожертвовать всем массивом связей с Россией и другими ближайшими союзниками и партнерами ради эфемерных бонусов, которыми Ереван поманили ЕС и США», — подчеркнула Захарова.
По ее мнению, благодаря некоторым решениям властей Армения постепенно заходит в тупик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МИД Сергей Лавров прокомментировал текущие отношения России и Армении.
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