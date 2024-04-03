«Пожертвовать всем»: ради чего Армения отказывается от дружбы с Россией

В МИД РФ прокомментировали отношения Москвы и Еревана.

Разрывая связь с Россией, власти Армении «продают свой народ» ради бонусов со стороны США и Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала слова главы внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзояна о том, что Москва и Еревана «не говорят на одном языке».

«Очевидно, это отражает стремление нынешних армянских властей пожертвовать всем массивом связей с Россией и другими ближайшими союзниками и партнерами ради эфемерных бонусов, которыми Ереван поманили ЕС и США», — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, благодаря некоторым решениям властей Армения постепенно заходит в тупик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МИД Сергей Лавров прокомментировал текущие отношения России и Армении.