Лавров: Армения сознательно рушит отношения с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуацию в отношениях России и Армении нельзя назвать оптимистичной из-за позиции армянского правительства. По его словам, руководство Армении осознанно портит отношения с Россией. Об этом он сообщил 28 марта в интервью «Известиям».

«В Армении, мне уже приходилось комментировать нынешнюю ситуацию, она, конечно же, не вселяет оптимизма. Армянское руководство, прямо скажем, под надуманными предлогами извращая историю последних историю трех — трех с половиной лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией», — отметил он.

Министр добавил, что это проявляется в шельмовании военнослужащих РФ, несущих службу на 102-й военной базе в Гюмри и пограничников. Он также поднял вопрос Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В Армении стали забывать, что именно ОДКБ ни раз отстаивала интересы данной страны во время сложных ситуаций. А в 2021 году организация намеревалась направить в Армению свою миротворческую миссию для снижения накала в ее отношениях с Азербайджаном, добавил Лавров.

Глава МИДа отметил, что осенью 2021 года мандат данной миссии полностью согласовали в Ереване. После этого премьер-министр Никол Пашинян объявил об отсутствии консенсуса и вызвал в страну аналогичную миссию Европейского союза.

В результате она была удвоена. Сейчас же туда отправляются военные из Норвегии, США и Канады, тем самым превращая миссию Евросоюза в миссию НАТО, сказал министр.

«Вся эта история последних нескольких лет извращается и господином Пашиняном, и его сотрудниками, руководством парламента Армении», — резюмировал глава МИДа.

Полная версия интервью будет опубликована 29 марта в 00:01.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лавров поспорил о легитимности Зеленского.