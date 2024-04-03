Силовики изымают документы в офисе разработчика системы бронирования Leonardo
С чем связаны оперативные мероприятия?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Силовики проводят выемку документов в офисе компании-разработчика системы бронирования Leonardo «Сирена-Тревел» в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, речь может идти о масштабной атаке украинских хакерских группировок.
По одной из версий, оперативные мероприятия проводятся сотрудниками Центра информационной безопасности ФСБ России, каких-либо задержаний не планируется.
Другой источник 5-tv.ru уточняет, что обыски, вероятно, связаны с масштабными атаками украинской хакерской группировки на ИТ-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, которая произошла осенью прошлого года и расследование которой продолжается.
«Ростех» сообщил о мощной DDoS-атаке на систему бронирования Leonardo в сентябре 2023-го. По данным специалистов, хакеры действовали из-за рубежа.
Ранее 5-tv.ru писал, что в «Россетях» прокомментировали обыски у гендиректора «Дагэнерго» Мухумаева.
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