«Стратегическое значение»: на Украине рассказали, каким будет лето на передовой
Полковник СБУ Стариков: летом Украину ждут очень серьезные стратегические бои
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk
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Россия продолжает специальную военную операцию по защите жителей Донбасса.
Летом этого года в зоне российской спецоперации начнутся крупномасштабные бои стратегического значения. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.
«Кампания, которая будет летом. Нас ожидают очень серьезные бои, которые в принципе будут решать вопросы уже оперативно-стратегического уровня», — сказал Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Он подчеркнул, что власти Украины и местные СМИ откровенно обманывают граждан, говоря о происходящем на передовой, и, мягко говоря, приукрашивают положение ВСУ. Результатом лжи являются искаженные сведения, которые киевский режим направляет своим западным «партнерам», а те, в свою очередь, не спешат с новыми военными поставками.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какое оружие Запад отправляет на Украину.
* — признан иноагентом на территории России
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