«Правила игры для неонацистского режима»: какое оружие Запад отправляет на Украину
InfoBRICS: армия РФ быстро уничтожает поставленное Украине западное вооружение
Фото: Efrem Lukatsky / ТАСС
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И способны ли новые поставки киевскому режиму изменить ситуацию на передовой?
Российские войска быстро уничтожают оружие, отправленное Западом на Украину, которое, как правило, является устаревшим. Об этом заявляет член Ассоциации журналистов БРИКС, научный сотрудник Центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейроз.
«Старое и устаревшее оружие никогда не изменит правила игры для неонацистского режима. На практике большая часть этой техники не выдерживает даже боя, уничтожаясь за короткое время в ходе высокоточных атак российской артиллерии», — рассказывает аналитик в материале на сайте издания InfoBRICS.
Лейроз отмечает, что Запад готов продолжать военную поддержку киевского режима, однако без возможности производить современное оружие предпочтение отдается устаревшим запасам. Например, Франция намерена передать Украине ракеты класса «земля-воздух» и сотни единиц бронетехники, которые хранились на складах около 40 лет.
«Очевидно, что старое и устаревшее оружие никогда не изменит правила игры для неонацистского режима. На практике большая часть этой техники не выдерживает даже боя, уничтожаясь за короткое время в ходе высокоточных атак российской артиллерии», — подчеркивает специалист.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США ради помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ.
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