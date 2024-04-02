Экс-советника офиса Зеленского Шило задержали по подозрению в коррупции

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

На Украине задержали экс-советника офиса Зеленского по делу о хищении $2,5 млн

Экс-советника офиса Зеленского Шило задержали по подозрению в коррупции

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Расследуется дело о хищении у «Украинской железной дороги». Четыре фигуранта присвоили деньги при закупке трансформаторов.

Украинские правоохранители задержали группу во главе с экс-советником офиса президента Незалежной Владимира Зеленского по подозрению в присвоении почти 95 миллионов гривен (около 2,5 миллиона долларов) при закупке трансформаторов. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины в Telegram-канале.

«Разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником офиса президента Украины… деятельность которой привела к завладению 94,8 миллиона гривен при закупке трансформаторов во время военного положения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2021 году была создана организованная группа с целью контроля за деньгами «Украинской железной дороги». В период с июня по декабрь 2022-го через подконтрольных должностных лиц руководитель обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов. Их закупали по «вдвое завышенной цене» через посредника у производителя, которым частично владели юрлица из РФ.

Руководитель группы, соорганизатор и два участника задержаны. Возбуждено уголовное дело за присвоение, растрату имущества путем злоупотребления служебным положением. Каждому из подозреваемых грозит лишение свободы на срок до трех лет.

При этом имя экс-советника офиса Зеленского в пресс-релизе не называется. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале заявил, что речь идет об Артеме Шило. Он с 2012 года работал в СБУ, в 2021-м его уволили, а потом стал советником в офисе главы Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что замглавы ФТС Елену Ягодкину арестовали по делу о превышении полномочий. По данным следствия, она причастна к махинациям с акцизными марками.

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