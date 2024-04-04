Жуткое ДТП, любовь и потери: трагические судьбы актеров фильма «Знахарь»

Для одних знаменитостей культовая лента стала трамплином в творческой карьере, для других — толчком продолжить жить дальше после жутких событий.

История профессора медицины, потерявшего семью и память, ставшего деревенским знахарем, покорила немало зрителей по всему миру. Для многих главной интригой фильма стал вопрос, удастся ли доктору спасти свою дочь и вернуть себе прежнюю жизнь?

Роман Тадеуша Доленги-Мостовича пытались экранизировать многие, но это удалось лишь польскому режиссеру Ежи Гофману в 1982 году. Актеры, сыгравшие в картине стали настоящими кумирами миллионов. Как сложилась их судьба?

Ежи Биньчицкий

Ежи Биньчицкий. Фото: Кадр из к/ф «Знахарь», реж. Ежи Гоффман, 1981 г.

Актеру Ежи Биньчицкому досталась главная роль в фильме. А в детстве он и представить себе не мог, что свяжет свою жизнь со сценой. В его мечтах было выучиться на архитектора, но одна случайность круто изменила его жизнь.

Однажды он решил поддержать друга и сходить вместе с ним в театральную академию. В результате и сам оказался перед комиссией. Сдал экзамен и стал студентом Государственной высшей театральной школы имени Людвига Сольского.

На курсе он оказался очень старательным студентом. И если актерская профессия ему давалась хорошо, то в личной жизни он терпел неудачи.

Еще студентом он узнал, что такое безответная любовь. Лишь оказавшись в театре, он обрел счастье. Его супругой стала коллега по сцене, которая вскоре подарила дочку, однако союз все же рухнул.

Актер сильно переживал расставание, так как трепетно относился к семейным устоям, но исправить что-либо уже было невозможно.

Фильм «Знахарь» не стала для Биньчицкого трамплином к славе. Еще до этой работы он обрел популярность и известность. «Знахарь» добавил актеру звездный статус.

В старости он все-таки обрел счастье. Любимой женщина стала Эльжебет Годоровская. Она оказалась младше актера на 17 лет. В этом союзе Биньчицкий вновь стал папой. На свет появился сын.

В то же время его назначили директором Старого театра, но потрудиться на посту он смог не долго. Через 4 месяца он скоропостижно ушел из жизни из-за сердечного приступа.

Анна Дымна

Анна Дымна. Фото: Кадр из к/ф «Знахарь», реж. Ежи Гоффман, 1981 г.; Кадр из к/ф «Эксцентрики», реж. Януш Маевский, 2015 г.

Анна Дымна в «Знахаре» сыграла дочку хирурга и профессора Рафала Вильчура. Многие тогда отметили правдоподобность ее игры и связали это с тем, что она и сама прошла через много испытаний.

В детстве ее родители хотели, чтобы она стала балериной. Но Дымна выбрала свой путь и стала актрисой. А вот личная жизнь не оказалась такой радужной. В свое время она влюбилась в мужчину, старше себя на 15 лет, спустя пять лет брака он скончался от сердечного приступа.

Но трагедия оказалась не единственным испытанием, которое судьба уготовила ей. В 27 лет она попала в жуткую аварию, серьезно травмировалась. Лишь благодаря помощи физиотерапевта Сбинева Шота Дымна вновь стала ходить. А после и влюбилась в него. Вскоре родила сына.

Но история любви оборвалась. Некоторое время после развода актриса была одна, а потом встретила будущего третьего супруга. Именно он стал опорой и поддержкой. Сейчас актрисе 72 года.

Деятельность руководителя благотворительным фондом, чем была увлечена, она передала сыну, а сама стала больше проводить время с мужем и наслаждаться жизнью.

Томаш Стокингер

Томаш Стокингер. Фото: Кадр из к/ф «Знахарь», реж. Ежи Гоффман, 1981 г.

Для Томаша Стокингера роль графа в «Знахаре» стала по-настоящему счастливым билетом в кино. Ведь до этого ему доставались лишь второстепенные роли. Стокингер великолепно сыграл Лешика и завоевал всенародную любовь.

После этой роли ему предложили сняться в сериале «Клан». Более 20 лет он был доктором Любичем.

В личной же жизни не все так однозначно. То и дело возникали слухи о романах. Но раз он все же женился. В семье родился сын Томаш.

Сегодня актеру 69 лет. Несколько лет назад он пережил операцию на сердце. Но смог восстановиться, вернуться в кино и продолжить заниматься спортом.

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