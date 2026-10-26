Голос любимых мультфильмов умолк навсегда: умер 46-летний Эрик Бауза

Умер актер озвучки Эрик Бауза

Умер канадско-американский актер озвучивания Эрик Бауза. Обэтом сообщили родные артиста через социальные сети.

«Эрик Бауза, обладатель премии „Эмми“ и современный голос культовых персонажей Looney Tunes (мультипликационная франшиза, созданная студией Warner Bros. — Прим. ред.) — Багза Банни и Даффи Дака, а также десятков других любимых мультяшных персонажей, внезапно ушел из жизни», — написала семья актера.

По данным издания Variety, опирающегося на заключение судебно-медицинского эксперта округа Лос-Анджелес, причиной смерти стало гипертоническое сердечно-сосудистое заболевание. Актеру было 46 лет.

Усопший являлся одним из самых востребованных актеров озвучки в США. Его голос моно услышать в не только у персонажей Looney Tunes, но и в таких проектах как: «Рик и Морти», «Элвин и Бурундуки», «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» и многих других.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский актер Том Скерритт умер в возрасте 93 лет. Массовому зрителю он наиболее известен по роли капитана Далласа научно-фантастическом фильме «Чужой», снятого режиссером Ридли Скоттом.

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