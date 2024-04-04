Журналист Карлсон: Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал все его просьбы об интервью. Об этом экс-ведущий телеканала Fox News поделился во время беседы с членом Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Соответствующие видео он опубликовал в своей соцести X.

«На ногах»: в Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Карлсона не под запись

«Мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал», — рассказал Карлсон.

Журналист отметил, что еще отправлял запрос об интервью спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону, но он так и не дал ответа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Такер Карлсон высказался о присоединении Крыма к России. Журналист указал, что Украина потеряла суверенитет в 2014 году, когда Запад и конкретно ЦРУ устроили переворот в стране и свергли правительство. И тогда же, десять лет назад, Крым принял решение воссоединиться с Россией, причем абсолютно на законных основаниях.