Такер Карлсон о присоединении Крыма к России: «Это демократический процесс»

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Такер Карлсон: Крым вошел в состав РФ в результате демократического процесса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Billy Bennight; 5-tv.ru

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По мнению американского журналиста, антироссийские санкции лишь подрывают доверие к США.

Украина потеряла суверенитет в 2014 году, когда Запад и конкретно ЦРУ устроили переворот в стране и свергли правительство. И тогда же, десять лет назад, Крым принял решение воссоединиться с Россией. Причем сделал это на абсолютно законных основаниях. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон во время общения с бывшим сотрудником CNN. По сути, он повторил очевидный для России факт, который для западной публики может стать откровением.

«В Крыму прошел референдум, на котором спросили подавляющее большинство, 90% русскоязычного населения Крыма, хотят ли они быть частью Украины после переворота 2014 года или частью России. И они сказали — России. Я бы сказал, это демократический процесс», — считает Такер Карлсон.

Карлсон также подчеркнул, что антироссийские санкции, которые последовали за всем этим, в итоге — сыграли против самих Соединенных Штатов. Речь и про исключение нашей страны из системы Swift, и об изъятии имущества российских бизнесменов. Это и многое другое подорвало доверие к США, что с ними можно вести дела.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Крым требует взыскать с Украины более трех триллионов рублей за энергоблокаду.

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