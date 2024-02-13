«На ногах»: в Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Карлсона не под запись

Песков: Путин и Карлсон пообщались после интервью на ногах и не под запись
Фото: Григоров Гавриил / ТАСС
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Интервью российского лидера стало, пожалуй, самым резонансным мировым событием за последнее время. Однако с американским журналистом он поговорил и после съемок.
Президент России Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон пообщались после интервью, беседа была краткой и «на ногах». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У них действительно краткий разговор уже по окончании интервью на ногах состоялся, он был недолгим», — сказал Песков.
Также официальный представитель Кремля отметил, что интервью Путина Карлсону стало резонансным событием, которое заставило европейских политиков задуматься о том, стоит ли продолжать свою неконструктивную политику в отношении России.
«В целом ряде европейских стран действительно идут дискуссии, которые выходят за рамки мейнстрима и где пытаются задаваться самыми разными вопросами относительно целесообразности продолжения той неконструктивной линии, которую мы наблюдаем», — подчеркнул Песков.
Долгожданное интервью вышло в свет в ночь на пятницу, 9 февраля. В ходе разговора Карлсон и Путин обсудили немало тем, среди них — спецоперация на Украине, теракт на нитях газопровода «Северный поток», отношения России и НАТО и ряд других вопросов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Кремле прокомментировали реакцию Шольца и Сунака на интервью с Путиным.
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