«На ногах»: в Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Карлсона не под запись

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 39 0

Песков: Путин и Карлсон пообщались после интервью на ногах и не под запись

«На ногах»: в Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Карлсона не под запись

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Интервью российского лидера стало, пожалуй, самым резонансным мировым событием за последнее время. Однако с американским журналистом он поговорил и после съемок.

Президент России Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон пообщались после интервью, беседа была краткой и «на ногах». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У них действительно краткий разговор уже по окончании интервью на ногах состоялся, он был недолгим», — сказал Песков.

Также официальный представитель Кремля отметил, что интервью Путина Карлсону стало резонансным событием, которое заставило европейских политиков задуматься о том, стоит ли продолжать свою неконструктивную политику в отношении России.

«В целом ряде европейских стран действительно идут дискуссии, которые выходят за рамки мейнстрима и где пытаются задаваться самыми разными вопросами относительно целесообразности продолжения той неконструктивной линии, которую мы наблюдаем», — подчеркнул Песков.

Долгожданное интервью вышло в свет в ночь на пятницу, 9 февраля. В ходе разговора Карлсон и Путин обсудили немало тем, среди них — спецоперация на Украине, теракт на нитях газопровода «Северный поток», отношения России и НАТО и ряд других вопросов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Кремле прокомментировали реакцию Шольца и Сунака на интервью с Путиным.

Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным
12 февр
Карлсон заявил о готовности России к поиску компромисса по Украине
12 февр
Такер Карлсон: Москва намного приятнее любого города в США
12 февр
«Не следует недооценивать»: как интервью Путина может повлиять на украинский конфликт
12 февр
«Безумный уровень цензуры!» — Маск о попытках помешать распространению интервью с Путиным
12 февр
Кремль о реакции Шольца и Сунака на интервью с Путиным: «Еще раз услышали»
12 февр
Филиппо указал на истерику стран НАТО после интервью Путина
11 февр
«Ослушался приказа»: Захарова поставила Шольца на место из-за слов об интервью Путина
11 февр
Хейт, угрозы, действия: что ждет Такера Карлсона после интервью с президентом РФ
11 февр
Крепкий удар по самолюбию Запада: Песков подвел итоги беседы Путина с Карлсоном
11 февр
Не просто документы: Песков раскрыл секрет «папки Путина» на интервью
-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.08
0.19 98.15
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:06
Захарова об объявлении эстонского премьера Каллас в розыск: «Это только начало»
13:01
Командир девятой роты: умер Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин
13:00
Рэпер Саграда: военные песни нужны и важны
12:46
«На ногах»: в Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Карлсона не под запись
12:29
Способ извиниться? Киркоров отправился в Донбасс после крупного скандала
12:28
Бывший завод Hyundai в Петербурге сменил название

Сейчас читают

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно
В Киеве заприметили саудовские «Цезари»: прозрачный намëк крупнейшему эксплуатанту?
Россиян предупредили о мошенниках, которые используют архивные аудиосообщения
Эндокринролог назвала две причины, почему зимой люди полнеют - что делать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса