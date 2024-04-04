В МИД РФ напомнили НАТО о последствиях угроз безопасности России

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 0

Замглавы МИД РФ Грушко: РФ ответит НАТО на любую угрозу безопасности

В МИД РФ напомнили НАТО о последствиях угроз безопасности России

Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте Североатлантического альянса с Россией.

Россия ответит на любую угрозу безопасности со стороны НАТО, заявил замглавы МИД Александр Грушко в беседе с РИА Новости.

Он еще раз напомнил заявление российского лидера Владимира Путина, сказанное во время послания Федеральному собранию. Тогда президент отметил, что все помнят судьбу тех, кто направлял контингенты на территорию России.

Вместе с тем, Грушко заявил, что некая российская угроза существует лишь в умах европейских американских властей.

«Рано или поздно западным элитам придется отчитываться перед своим обществом, зачем и куда ушли эти деньги. Чтобы выглядеть более или менее правдоподобно, они будут говорить: да, мы делали это для того, чтобы РФ на нас не напала, и, если бы мы этого не сделали, она бы на нас напала», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каков истинный смысл существования НАТО.

+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:14
В МИД РФ напомнили НАТО о последствиях угроз безопасности России
7:58
«Думала, не доживем до конца»: Анита Цой едва не рассталась с мужем из-за пустяка
7:55
Осторожно, гадюки: как распознать ядовитую змею на даче и избежать укуса
7:42
Смеются, спят в обнимку и говорят на ультразвуке: самые необычные факты о крысах
7:34
В Голливуде приступили к работе над пятой частью «Матрицы»: чего ждать зрителям
7:18
«Я еще верю»: сидит ли Ольга Бузова на сайтах знакомств

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Германия задержала судно с российским ураном для АЭС США из-за фанеры
Жизнь — сказочный реализм: Вилкова предстала в «Сказках Гофмана» в новом амплуа
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок