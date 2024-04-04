Все это время военно-политический блок пытался прятать свой звериный оскал против России. Теперь же маски сброшены.

Сегодня Североатлантическому альянсу исполнилось 75 лет. За это время его 12 стран-основательниц сумели присоединить к себе еще 20 государств, основной целью которых сейчас является противостояние России.

Очевидно, что блок, который создавался под предлогом самообороны, по факту таковым не является. В связи с годовщиной создания НАТО 5-tv.ru решил углубиться в историю и разобраться, по какому пути вот уже три четверти века двигается Североатлантический альянс.

Изначально было ясно, что цели, заявляемые НАТО, не являются совсем искренними, и явно не соответствует ее характеру и целям практической деятельности. Эта организация была создана в 1949 году, после начала Холодной войны и известной Фултонской речи Черчилля в 1946 году, на которой тот фактически рассматривал Советский Союз в качестве стратегического противника Запада. Причем противника, в отношении которого допустимы любые средства и любые действия.

Планы такого рода действительно существовали, и не сумели они реализоваться просто в силу определенных объективных и субъективных обстоятельств. К тому же, нельзя не рассматривать это в совокупности с тем, что, к примеру, у англичан, когда закончилась война, была идея собрать остатки гитлеровских армий и попробовать использовать их против Советского Союза.

Изначально НАТО, невзирая на свои какие-то благие намерения и цели, заявленные официально, чтобы не отпугнуть мировую общественность на ранней стадии, было четко настроено против нашей страны и Варшавского договора.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Presidential Office of Ukr; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

В 1991 году альянсу все-таки удалось, можно сказать, добиться своего: Советский Союз распался, прекратили свое существование организации Варшавского договора.

Сегодня альянс продолжает расширяться, все ближе и ближе продвигаясь к границам Российской Федерации. В чем истинная цель военно-политического блока?

Истинная цель НАТО

«Сейчас основной целью альянса является заманить в себя всю Европу, а подчиняться в военных вопросах НАТО будет полностью Соединенным Штатам. Заметьте, как построена структура: генеральный секретарь НАТО является европейцем, а командующий войсками НАТО в Европе — всегда американский генерал. Дальше возьмем статистику затрат на НАТО: фактически 70% — это американцы, а 30% — остальные европейцы. То есть, кто платит — тот заказывает музыку. И поэтому НАТО — это структура, которая подчинена стратегическим задачам Соединенных Штатов. И если он назывался Североатлантический блок, то теперь они заявляют о том, что у них есть интересы в Азии и в Азиатско-тихоокеанском регионе. То есть американцы готовятся к тому, что НАТО можно будет использовать в будущем в конфликтах с Китаем. Соединенные Штаты, как гегемон современного мира, особенно после распада Советского Союза, все блоки и все структуры, в которые они входят, превращают в свое орудие, которое должно выполнять те задачи, которые американцы считают важными», — рассказал политолог Юрий Светов.

«И мы видим, что сейчас туда даже удалось втянуть две традиционно нейтральные страны в виде Швеции и Финляндии. И в этой ситуации НАТО свой звериный оскал уже давно продемонстрировало, но оно не останавливается на достигнутом и все больше и больше продолжает свою экспансию. Сейчас, как мы знаем, уже ведутся дискуссии относительно возможности ввода войск НАТО на территорию Украины для поддержки уже гибнущего режима Владимира Зеленского», — дополнил декан ФСНиМК Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Сегодня целями НАТО является расширение сфер своих влияний, достижение глобальной гегемонии, ликвидации любых альтернатив геополитического плана, а также подчинение независимых стран своей политической, социально-экономической и духовно-нравственной повестке. Главным препятствием на его пути является существование такой весомой силы, как Российская Федерация. В XX веке их задачей было сдерживание и противостояние Советскому Союзу. Теперь — сдерживание и противостояние России. Страна изменила название, а цели наших западных «партнеров» остались теми же самыми.

Любопытно, что история повторяется уже не в первый раз: 210 лет назад русские войска вошли в Париж. 31 марта 1814 года русская армия Александра I во главе союзных войск торжественно вступила в столицу Франции. А за день до этого, 30 марта, английские политики и генералы стали пытаться реализовать идею взять командование над разбитыми французскими войсками и направить их против Российской Империи, чтобы: «Русские не возомнили слишком много о себе после разгрома Наполеона».

Потом наступает 1945 год, англичане теми же самыми методами пытаются действовать уже с разбитыми гитлеровскими войсками. Дело в том, что англосаксонское право основано на прецедентах.

«Они думают, что если после Первой мировой войны удалось развалить Российскую Империю, Австро-Венгерскую Империю, Османскую Империю и Германскую Империю, то и СССР или Российскую Федерацию получится развалить таким же путем. Ведь когда империя распадается, она достаточно долго дробится на мелкие части, которыми проще управлять», — указал Светов.

Хорошим примером может служить бывшая Югославия, которую после распада полностью поглотило НАТО. Такой же логикой руководствуется НАТО и сегодня. Конфликт на Украине — всего лишь очередная попытка развалить Россию.

Безусловно, эти действия зачастую входят в противоречия с международными правилами игры, и до 1991 года Советскому Союзу удавалось несколько сдерживать натовские аппетиты. Но после 1991 года, когда фактически Запад оказался глобальным победителем и мировым монополистом, эти нормы были отброшены. И сейчас международное право абсолютно не действует, а о его нормы НАТО буквально вытирает ноги. По сути, оно исполняется только в тех моментах, которые соответствуют интересам Запада, а все остальное попросту игнорируется.

«Никаких юридических норм сейчас не существует. Существуют правила, которые устанавливают Соединенные Штаты Америки. То, что они сказали — это есть правила. Претензии к России и Китаю возникают прежде всего из-за того, что мы не желаем жить по их законам, и это их возмущает. Они установили правила, по которым за безопасность в Европе отвечают США и НАТО, а мнение России на этот счет во внимание не принимается. Ну вот, допустим, произошел теракт. Мы обращаемся в ООН, требуем, чтобы подобные действия там осудили. Ну и что? Ну осудят, может быть, а действовать-то будут дальше так же, как и действовали», — подытожил Светов.

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