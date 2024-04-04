Вопреки сложностям: Путин исключил переход экономики России на военные рельсы

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Евгения Романова
Евгения Романова 0

Путин: РФ не переводит экономику в режим военного времени, несмотря на сложности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Сегодня страна вынуждена защищать свои интересы и народ, подчеркнул президент.

Россия не переводит экономику в режим военного времени, несмотря на все трудности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

«Обращаю ваше внимание, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня, мы же не переводим экономику в режим военного времени, такого нет», — сказал он.

Путин указал на то, что сегодня Россия вынуждена защищать свои интересы, народ, будущее и суверенитет вооруженным путем. Причем, «здесь нет ни одного лишнего слова», добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о дефиците кадров в России в ближайшие годы. При этом, отметил президент России, уровень безработицы в стране продолжает падать.

Тема:
Спецоперация
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