«Это пугает и тревожит»: Самойлова рассказала о состоянии дочки в больнице

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 34 0

Девятилетняя дочка Самойловой и Джигана плохо реагирует на лечение в больнице

«Это пугает и тревожит»: Самойлова рассказала о состоянии дочки в больнице

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Девочке, страдающей от астмы, почти не становится лучше.

Модель и блогер Оксана Самойлова рассказала о самочувствии девятилетней дочки Леи, которую несколько дней назад срочно госпитализировали в больницу из-за приступа бронхиальной астмы. На странице в социальной сети жена рэпера Джигана поблагодарила подписчиков за подарки для девочки и поделилась с аудиторией переживаниями о здоровье ребенка.

Все стараются поддержать юную ЛеюВсе стараются поддержать юную Лею. Фото: Instagram* / samoylovaoxana

Звезда призналась, что состояние девочки улучшается медленно: накануне сатурация — насыщение крови кислородом — составила лишь 91%.

«А все, что ниже 90 — это уже и до вентиляции легких недалеко», — объяснила Самойлова.

Первые небольшие признаки того, что лечение наконец начало действовать, показались лишь сегодня. Если раньше гормональное лекарственное средство, назначенное Лее при бронхиальных спазмах, действовало сразу, то в этот раз ситуация серьезно ухудшилась.

«Мы делали один укол и все спадало. А тут получается у нее уже было пять уколов и вот только-только-только на капельку стало лучше. И меня это, если честно, очень сильно пугает и тревожит», — рассказала модель.

Пока маленькая Лея в больнице, все стараются поддержать девочку. Жена Джигана засняла на видео воздушные шарики, подарки и игрушки, которые дочке отправляют поклонники, родные и близкие. Семья старается не терять позитивный настрой и много проводить времени вместе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Самойловой госпитализировали в кислородной маске.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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