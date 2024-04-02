Виновата весна: дочь Самойловой госпитализировали в кислородной маске

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

Дочь Самойловой и Джигана Лею госпитализировали с приступом астмы

Виновата весна: дочь Самойловой госпитализировали в кислородной маске

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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У девятилетней Леи произошло сезонное обострение болезни.

Оксана Самойлова сообщила, что ее девятилетнюю дочь Лею госпитализировали из-за приступа астмы. В соцсети модель опубликовала видео, на котором везет девочку в больницу.

«В этот прекрасный солнечный теплый денек мы с Леей на кислородном баллоне в сопровождении скорой едем госпитализироваться в больницу. Все потому, что весна. У Леи весной обостряются астматические приступы», — поделилась Самойлова.

Лея — вторая дочь модели и ее мужа — рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштейн). Также у звездной пары подрастают 12-летняя Ариела, шестилетняя Майя и четырехлетний Давид.

В прошлом году Самойлова призналась, что боится рожать пятого ребенка, и даже сны о беременности вызывают у нее панику. По словам знаменитости, она опасается не справиться с таким количеством детей, а, кроме того, ее пугает возможное осуждение общественности. Самойлова призналась, что ей самой непривычно видеть многодетные семьи, и она считает это очень странным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на пятую за зиму болезнь их трехлетнего сына Вагана.

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