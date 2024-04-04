Больше не могу: как не выгореть на работе и что делать, если это уже произошло

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 21 0

Психолог Ходаревская: установление личных границ поможет справиться с выгоранием

Фото, видео: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio; 5-tv.ru

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Психолог дала практические рекомендации по профилактике распространенного синдрома.

Согласно исследованиям, с профессиональным выгоранием сталкивались около 45% россиян. Какие симптомы могут свидетельствовать о его возникновении и как с ним справиться — рассказала психолог Татьяна Ходаревская специально для 5-tv.ru.

По ее словам, если не обратить внимание на симптомы выгорания, то это может привести к серьезным последствиям. Чрезмерный стресс и эмоциональное истощение приводят к снижению производительности и ухудшают качество жизни.

«Могут существенно пострадать физическое и психическое здоровье. А отношения с коллегами и близкими могут испытывать серьезные трудности», — уверена эксперт.

Татьяна Ходаревская рассказала о нескольких правилах, которые помогли бы помочь предотвратить или облегчить появление профессионального выгорания.

Во-первых, важно научиться распознавать его симптомы. Как правило, они проявляются через ощущения хронической усталости, бессонницу, раздражительность, отчаяние и изменение аппетита. Страдающие от этого синдрома люди часто теряют интерес к жизни, чувствуют себя эмоционально истощенными.

Во-вторых, необходимо поддерживать контакт с близкими. Часто профессиональное выгорание связано с ощущением одиночества и беспомощности. Важно поддерживать связь с теми, с кем можно поделиться своими мыслями и эмоциями.

В-третьих, важно также установление личных границ, чтобы не допустить излишней нагрузки. Для этого важно абстрагироваться от рабочих задач после окончания рабочего дня. Часто, приходя домой, мы все еще продолжаем думать о роботе. Это нам мешает переключиться на свою личную жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как достичь баланса между работой и личной жизнью.

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