«Вернутся и посмотрят»: в НАТО оценили шансы на поставки Украине новых систем Patriot

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 31 0

Столтенберг: НАТО изучат возможности предоставить Украине больше систем Patriot

«Вернутся и посмотрят»: в НАТО оценили шансы на поставки Украине новых систем Patriot

Фото: www.globallookpress.com / Axel Heimken

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим последние месяцы почти умоляет своих западных «партнеров» о новой военной помощи.

В НАТО намерены изучить возможность предоставить Украине больше систем Patriot, ракет и запчастей для них. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Союзники понимают срочность предоставления помощи. Они также понимают срочность предоставления систем ПВО. Они сейчас вернутся и посмотрят, есть ли возможность предоставить больше систем, в частности Patriot, а также снаряды и запчасти для систем ПВО, которые уже предоставлены», — сказал политик на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

Прежде о том, что киевский режим отчаянно нуждается в ПВО, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения, но мое главное послание касается Patriot. <…> Мы говорим про Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты», — сказал дипломат.

Однако, несмотря на заверения в проработке представителями альянса всех возможных мер поддержки, Столтенберг признал вероятность того, что НАТО все-таки не сможет снабдить киевский режим всем необходимым оружием для противодействия России.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в НАТО думают поменять подход к поддержке Украины.

Тема:
Спецоперация
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