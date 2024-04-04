«Вернутся и посмотрят»: в НАТО оценили шансы на поставки Украине новых систем Patriot
Столтенберг: НАТО изучат возможности предоставить Украине больше систем Patriot
Фото: www.globallookpress.com / Axel Heimken
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Киевский режим последние месяцы почти умоляет своих западных «партнеров» о новой военной помощи.
В НАТО намерены изучить возможность предоставить Украине больше систем Patriot, ракет и запчастей для них. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Союзники понимают срочность предоставления помощи. Они также понимают срочность предоставления систем ПВО. Они сейчас вернутся и посмотрят, есть ли возможность предоставить больше систем, в частности Patriot, а также снаряды и запчасти для систем ПВО, которые уже предоставлены», — сказал политик на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.
Прежде о том, что киевский режим отчаянно нуждается в ПВО, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения, но мое главное послание касается Patriot. <…> Мы говорим про Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты», — сказал дипломат.
Однако, несмотря на заверения в проработке представителями альянса всех возможных мер поддержки, Столтенберг признал вероятность того, что НАТО все-таки не сможет снабдить киевский режим всем необходимым оружием для противодействия России.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в НАТО думают поменять подход к поддержке Украины.
- 4 апр
- «Мечтать не вредно»: Лавров ответил Зеленскому на слова о возвращении к границам до СВО
- 4 апр
- «Основные преимущества»: на Западе признали превосходство российской артиллерии в зоне СВО
- 4 апр
- Лавров назвал патовой ситуацию на Украине: «Не мы ее загнали»
- 4 апр
- «В мире нет противодействия»: в Британии оценили возможности ракеты «Циркон»
- 4 апр
- Вопреки сложностям: Путин исключил переход экономики России на военные рельсы
- 4 апр
- Российские войска сбили украинский Су-27 под Краматорском
- 4 апр
- Песков перенаправил в Минобороны РФ вопрос о переговорах по Украине
- 4 апр
- «Главное послание»: на Украине пообещали не «испортить вечеринку» в честь основания НАТО
- 4 апр
- «Отношения скатились»: в Кремле заявили о прямой конфронтации НАТО и России
- 4 апр
- ВС РФ уничтожили беспилотный катер ВСУ на побережье Херсонской области
Читайте также
48%
0.24 99.41
-0.16
Нашли ошибку?