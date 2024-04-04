Путин в беседе по молодежной политике вспомнил строки из Евангелия

Глава государства рассказал о первых последователях Иисуса Христа.

Президент РФ Владимир Путин во время обсуждения молодежной политики на совещании с правительством вспомнил строки из Евангелия.

Российский лидер упомянул часть библейского текста, где Иисус встретил рыбаков на берегу Галилейского моря. Именно они стали первыми последователями Христа.

«Помните, Иисус пришел в Галилею и рядом с морем Галилейским увидел рыбаков? Кто-то рыбу ловил, кто-то сети поправлял, и он им сказал: „Идите за мной, и вы будете ловцами человеков“. То есть человеческих душ. Они стали проповедниками, его учениками. Это было очень важно в период становления мировых религий», — отметил президент.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что для будущего страны важна защита традиционных ценностей, культуры и истории России. От результатов работы по этим вопросам в значительной степени будет зависеть будущее РФ, указал глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия вынуждена защищать свои традиционные ценности.