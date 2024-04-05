Молодые таланты: в Москве прошла олимпиада по промышленному программированию

Не менее значимой, чем экзамен по информатике, оказалась первая олимпиада по промышленной разработке в сфере цифровых технологий для школьников. Юные программисты сумели удивить жюри. И теперь многих старшеклассников ждут на стажировке в крупных IT-компаниях. Получили команды и гранты — на развитие собственных проектов.

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова пообщалась с участниками и победителями.

В этой олимпиаде приняли участие около четырех тысяч школьников. Они прошли несколько этапов отбора и сложные финальные испытания, где разрабатывали IT-продукты и сами, и в команде с другими участниками.

Это первая олимпиада по промышленной разработке в сфере цифровых технологий, ее назвали «прод» — на языке айтишников — рабочая версия продукта. Символично, учитывая, что в заданиях там были непривычные для олимпиадников вещи — набор вопросов или академические задачки, а также создание реальных ботов и мобильных приложений.

Одиннадцатиклассник Станислав получил серебро за свою разработку для бизнеса.

«Представьте, что есть какой-то человек и он предприниматель и ему нужно поставить кассу в магазин или заказать какие-то документы, подписать договор. Это очень быстрый алгоритм по поиску представителей в вашем районе», — обладатель диплома второй степени олимпиады по промышленной разработке Станислав Томулец.

Михаилу из Ростова-на-Дону пришлось трижды подниматься на сцену. Судьи отметили его команду, его разработку в личном конкурсе и, наконец, приложение Михаила в финале принесло ему победу в олимпиаде. Он создал аналог Тиндера — только для поиска друзей и команд по интересам.

«Заполняет анкету, и все. И он появляется в списке. Можно уже будет при помощи свайпов добавлять его в команду, спокойно найти себе человека по душе. Потому что у нас удобное приложение в котором можно ввести любую информацию, которую ты хочешь. Профессия, направление, описание о себе, опыт», — поделился победитель олимпиады по промышленной разработке Михаил Жемчужников.

Призерами стали ученики старших классов из разных регионов: от Калининграда до Хабаровска. Сама олимпиада оказалась прикладной во всех смыслах. Даже награды в ней –это то, что очень пригодится молодым айтишникам. Особенно для тех, кто в этом году выпускается.

Организовали конкурс — компания Тинькофф, Центральный университет и Высшая школа экономики. И среди призов — дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в «вышку» и гранты на обучение в Центральном университете. Где с первого сентября начнут набирать не только магистров, но и бакалавров.

«50% выпускников работают не по специальности. Вот мы идем ровно с другого конца. Мы хотим выпускать ребят, которые точно найдут себе работу. Точно будут трудоустроены. Эта работа будет им интересна. У нас сейчас уже более 20 партнеров, которые сотрудничают с центральным университетом. Это и сама компания Тинькофф, компания VK, Авито, Теле-2, МТС, Касперский, Postitive Technolodgy — очень много», — рассказал ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

Еще один важный бонус олимпиады– это возможность пройти упрощенный отбор на стажировку в компанию Тинькофф. А это уже и новые знания, и карьерные перспективы.

«Они делают абсолютно те же задания, которые делают наши сотрудники. Постепенно их сложность растет, постепенно их количество растет и в течение 2-3 месяцев, соответственно, почувствовав, как мы работаем, как мы что-то создаем, они получают больше самостоятельности. Наши стажировки — это по факту гарантированное трудоустройство. У нас почти все дети, которые приходят на стажировку, остаются работать в компании», — директор по информационным технологиям и вице-президент Тинькофф Вячеслав Цыганов.

На всех этапах олимпиады школьникам помогали эксперты: писать коды, понять, чего от разработчика хочет заказчик. Так что, вне зависимости от распределения наград, что-то ценное отсюда увезет каждый.